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Вопросы о доставке из Китая





Как заказать головное устройство из Китая?

Зайдите в раздел «Доставка из Китая» http://trendcar.ru/category/dostavka-avtomagnitol-iz-kitaja/, откройте подраздел «Оставить заказ», скачайте и заполните договор о доставке и счёт за доставку. Оплатив доставку, а это всегда фиксированная сумма размером 6200 рублей, вышлите нам на почту скан оплаченного счёта, и через 10-20 дней, согласно договора, вы станете обладателем необходимого Вам устройства. Как только оно прибудет – мы сообщим Вам, и Вы сможете забрать его из нашего офиса, либо мультимедийное устройство будет доставлено Вам курьером. Оплата оставшейся суммы происходит только после получения Вами головного устройства, как наличным так и безналичным расчетом, как Вам будет удобнее.





Вопросы о новой модели Dynavin TC-DVN-E60 для BMW E60/E63/E90





1. Сохранится-ли отображение климат-контроля на дисплее?

Да, после перехода в оригинальное меню BMW, вы можете управлять всем, включая CD, радио, климат-контроль, настройки БК.

2. Почему оригинальное меню BMW расположено на экране неправильно?

Поскольку разные оригинальные радио блоки Е60 имеют разные LVDS (н изковольтная дифференциальная передача сигналов (англ. low-voltage differential signaling или LVDS) — способ передачи электрических сигналов, позволяющий передавать информацию на высоких частотах при помощи дешёвых соединений на основе медной витой пары ) установочные параметры. Можно зайти в заводские настройки и выставить требуемые параметры. Для детального изучения-обратитесь к инструкции.

3. Почему звук в режиме навигации исходит из задних динамиков?

Dynavin сделали выход звука из задних динамиков, чтобы избежать разрыв навигационным звуком оригинальную громкую связь в автомобиле. Если клиенту это неприемлемо, тогда есть возможность замены "Звукового фильтра", который способен издавать звук навигационных подсказок из переднего правого динамика.

4. Что делать, если оригинальный радио блок не имеет AUX меню?

Зайти в заводские настройки и нажать на AUX IN ACTIVE чтобы активировать AUX меню в оригинальном радио блоке BMW E60.

5. Возможно ли DVN-E60 подсодинить к внешнему усилителю?